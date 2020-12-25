دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها هنأ فيها بحلول عيد الميلاد لجميع المسيحيين.

"المجد لله في الأعالي،وعلى الأرض السلام،وبالناس المسرة"..هذه هي الرسالة السامية لكل الأديان ولكل الأنبياء،وليس السيد المسيح فقط..مجد الله في سمائه،والسلام على أرضه، والسعادة بين خلقه..عيد ميلاد مجيد لكل المسيحيين في العالم، بل ولكل انسان محب للسلام، ساعيا لنشر السعادة بين البشر..

وقال الحمد في التغريدة التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "’المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة‘.. هذه هي الرسالة السامية لكل الأديان ولكل الأنبياء، وليس السيد المسيح فقط.. مجد الله في سمائه، والسلام على أرضه، والسعادة بين خلقه.. عيد ميلاد مجيد لكل المسيحيين في العالم، بل ولكل انسان محب للسلام، ساعيا لنشر السعادة بين البشر.."

@TurkiHAlhamad1 ايه بس ٢٥ ديسمبر ميلاد إله الشمس الأعظم ( سول ) في الحضارة الرومانية ، الرومان جحفلوا العالم

ورد على التغريدة صاحب حساب يحمل اسم راكان (عليه السلام)، قائلا: "ايه بس 25 ديسمبر ميلاد إله الشمس الأعظم (سول) في الحضارة الرومانية، الرومان جحفلوا العالم"، ليرد عليه تركي الحمد قائلا: "المسألة هنا أخي الكريم ليست دقة تاريخ ميلاد المسيح، ولا أصل الاحتفال بعيد الميلاد، وجذوره الكنعانية والسومرية والرومانية وغيرها، فهذا ليس بحث تاريخي، المسألة هنا رمزية للاحتفال بالسلام وتمنيه للإنسانية الحائرة.. دمت بسلام.."

@arabhisotry المسألة هنا أخي الكريم ليست دقة تاريخ ميلاد المسيح، ولا أصل الإحتفال بعيد الميلاد، وجذوره الكنعانية والسومرية والرومانية وغيرها، فهذا ليس بحث تاريخي، المسألة هنا رمزية للإحتفال بالسلام وتمنيه للإنسانية الحائرة..دمت بسلام..

وتابع الحمد في تغريدة منفصلة: "وفي ليلة الميلاد هذه، لا أقول إلا ما قاله المهاتما غاندي لمتطرف هندوسي بعد الاستقلال، حين حاول أن يثنيه عن عزمه على زيارة باكستان، قال ما معناه: وماذا تريدني أن أفعل؟ فأنا هندو، ومسلم، ومسيحي، ويهودي، وكلكم كذلك.. روح التسامح هي جوهر إنسانية الإنسان، وبغير هذه الروح، فهو ليس بإنسان.."

وفي ليلة الميلاد هذه،لا أقول إلا ما قاله المهاتما غاندي لمتطرف هندوسي بعد الاستقلال،حين حاول أن يثنيه عن عزمه على زيارة باكستان،قال ما معناه: وماذا تريدني أن أفعل؟ فأنا هندو، ومسلم، ومسيحي، ويهودي، وكلكم كذلك..روح التسامح هي جوهر إنسانية الإنسان، وبغير هذه الروح، فهو ليس بإنسان..

وأضاف: "الإنسانية بكل تجلياتها.. دينا كانت أو فكرا أو فلسفة.. هي أسمى مراتب الوجود.."