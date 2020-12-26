دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى خطيب الحرم المكي، عبدالرحمن السديس، أن الاختلاف من "السنن الكونية" في حين أن خلاف هو "الشر الذي يؤدي للنزاعات والخصومات".

وقال السديس في خطبة الجمعة: "الاختلاف سنة من سنن الله الكونية، يقول سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ~ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ قال الحسن البصري رحمه الله: "ولذلك خلقهم: أي خلقهم للاختلاف"، لكن الخلاف هو الشر الذي يؤدي إلى النزاعات والخصومات، والفساد والإفساد"، حسب قوله.

وتابع خطيب الحرم المكي قائلا إن "الاختلاف أمر فطري أما الخِلاف والشِّقاق، والتخاصم والفِراق، فهو المنهي عنه بنصوص الشريعة الغرَّاء"، على حد تعبيره.

وأشار السديس إلى أن أحوال المتحاصمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي " ما يندى له جبين أهل الشرف والمروءة"، على حد تعبيره.

يذكر أن هذه الخطبة تأتي بالتزامن مع أنباء حول تحسن في وضع الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرىـ إذ تقود المملكة جهود المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الخلاف.