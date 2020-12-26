البحرين ترد على "ادعاءات" قطر برسالة إلى مجلس الأمن وأنطونيو غوتيريش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت البحرين على ما قالته قطر بشأن "خرق" 4 طائرات بحرينية لمجالها الجوي، قائلة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه "أمر مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

وقال مندوب البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي، في رسالة، إن "ادعاءات دولة قطر الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه دولة قطر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية".

وأشار الرويعي إلى بيان الخارجية البحرينية، الخميس الماضي، الذي قال إن ما حدث هو أن طائرتي اف ١٦ بحرينيتين و2 أمريكيتين من نفس النوع كانت تحلق ضمن تمرين جوي مشترك، واندمجت في تشكيل واحد، وعبرت أجواء السعودية في اتجاه الشرق استعدادًا للهبوط بقاعدة عيسى الجوية.

حينها، قال بيان الخارجية البحرينية إن "هذا المسار يعتبر الممر الجوي للخروج من منطقة التدريب والدخول إلى أجواء مملكة البحرين، ولم يتم خلال رحلة العودة استخدام المجال الجوي القطري، وإن سلاح الجو الملكي البحريني يتوخى الدقة والحرفية أثناء تنفيذ جميع الطلعات الجوية".

ودعا الرويعي الأمم المتحدة إلى تشجيع وقف "الممارسات القطرية العدائية... والاتهامات المغلوطة التي تطلقها جزافاً لصرف أنظار المجتمع الدولي عن سلوكها المؤسف"، حسب نص الرسالة.

والبحرين إحدى دول الخلاف مع قطر منذ يونيو حزيران 2017، في وقت نشطت جهود الوساطة لإتمام المصالحة الخليجية مؤخراً، فيما بشرت الكويت بقرب إتمامها.

ويشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين قطر والبحرين مؤخراً منذ إعلان الدوحة احتجاز طراد بحريني، قالت إنه دخل نطاق المياه القطرية، بينما طالبت المنامة بوقف "استهداف قطر المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين".