دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن دولته تتوقع أن تتعرض لهجوم إيراني من العراق واليمن، لافتا إلى أن طهران لديها قدرات عالية على استتخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة عن بعد بهجماتها، وذلك في مقابلة أجراها مع جريدة إيلاف الإلكترونية السعودية.

وقال هيداي زيلبرمان في حواره مع الجريدة إن إسرائيل تتوقع أن يأتي الخطر من العراق أو اليمن وأردف قائلا: "لدينا معلومات أن إيران تطور هناك طائرات مسيرة وصواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل"، حسب قوله.

وتطرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى الهجمات الإيراينة على منشآت أرامكو السعودية من اليمن والعراق، لافتا إلى أن هذا الأمر يدل على أن إيران لديها قدرات عالية على استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة عن بعد في هجماتها ويجعل إسرائيل متأهبة لمثل هذه العمليات العسكرية عليها.

ولم يستبعد زيلبرمان أن تقدم إيران على عمل عسكري في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ضد أمريكا أو إسرائيل.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الكم الكبير من الضربات التي تلقتها إيران خلال الفترة الماضية على الصعيدين العسكري والاقتصادي رفعت من حدة الاحتقان واصفا طهران بـ"برميل البارود القابل للانفجار"، حسب تعبيره.

يذكر أن السعودية لم تنضم للدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل بعد، إذ تتمسك بموقفها المبني على أساس مبادرة السلام العربية والمتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.