نشر السبت ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كلَف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمين مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، بنقل الدعوات لقادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الـ41، المُزمع عقدها في الرياض 5 يناير كانون الثاني المقبل.

وقال الحجرف، في بيان لمجلس التعاون الخليجي، السبت، إنه سلَم دعوة العاهل السعودي إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، لحضور القمة المرتقبة.

وأضاف الحجرف أن انعقاد قمة الرياض "في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم دليل راسخ على الأهمية البالغة" التي يوليها قادة دول مجلس التعاون "لتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وخلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي على المدى الطويل".

ويأتي انعقاد قمة الرياض وسط "مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية" من أجل حل الأزمة الخليجية، حسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، التي رفعت سقف التوقعات بقرب تسوية الخلاف مع قطر خلال أعمال القمة.