نشر السبت ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، ضبط أسلحة وذخائر غير مرخصة بحوزة حدثين (عمرهما 15 و16 عاماً) وشخص آخر بالغ "يحملون الفكر المُتطرف".

وقالت الداخلية الكويتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، وإن جهود البحث والتحري أسفرت عن ضبط شخص أقر بتعارفه على آخر عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، حيث دارت بينهما حوارات تبين خلالها أنهم يحملون نفس الفكر المُتطرف، حسب البيان.

كما ألقت السلطات الكويتية القبض على شخصين آخرين، أحدهما حدث، لافتة أنها عثرت في منزلهما على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات وأجهزة تصوير.

ودعت الداخلية الكويتية أولياء الأمور إلى الاهتمام والاستماع إلى أبنائهم ومتابعتهم عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتفادي وقوعهم تحت طائلة القانون والأفكار المتطرفة.