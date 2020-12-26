يضم وزير الدفاع وقادة الجيش.. وفد عسكري تركي رفيع يزور ليبيا

نشر السبت ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2020

صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توجه وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان وقادة في الجيش التركي إلى ليبيا في زيارة يعتزمون مقر قيادة القوات التركية المتمركزة في البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الرسمية التركية السبت.

وأشارت الوكالة إلى أن الوفد التركي سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق المدعومة تركيا، خالد المشري، ووزير الدفاع في الحكومة نفسها، صالح الدين النمروش، ووزير الداخلية، فتحي باشاغا.

وكشفت الأناضول أن الوفد التركي سيزور مقر قيادة القوات في ليبيا لعقد لقاء مع العناصر المتمركزة فيها.

يذكر أن أنقرة تقدم الدعم العسكري والسياسي واللوجستي لحكومة الوفاق المعترف بها من جانب الأمم المتحدة، ضد قوات ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.