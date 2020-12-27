بسبب "إشكال فردي".. جناة يقدمون على حرق خيم للاجئين السوريين في لبنان

نشر الأحد ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقدم مجموعة من الشبان ينتمون إلى إحدى العائلات في لبنان على إحراق عدد من خيم اللاجئين السوريين إثر إشكال بين شخص من العائلة وعمال من الجنسية السورية في منطقة المنية شمال البلاد، السبت.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن إشكالا وقع بين شخص من عائلة تُسمى "آل المير" وعدد من العمال السوريين أسفر عن اشتباك بالأيدي أدى إلى سقوط 3 جرحى.

ولفتت الوكالة إلى أن الإشكال تطور إثر قدوم عدد من الأشخاص المنتمين لعائلة الشخص المذكور سابقا وإقدامهم على حرق عدد من خيم اللاجئين السوريين في المنطقة.

أثارت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة من جانب عدد من نواب وإعلاميين ومسؤولين لبنانيين، في حين لم تصدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بيانا حول القضية بعد.

وحاولت CNN التواصل مع المفوضية للحصول على تعليق دون رد