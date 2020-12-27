فيديو وصول وفد تركي عسكري رفيع إلى ليبيا يثير تساؤلات حول التوقيت والدلالات

الشرق الأوسط
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فيديو وصول وفد تركي عسكري رفيع إلى ليبيا يثير تساؤلات حول التوقيت والدلالات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو لاستقبال الوفد العسكري التركي الرفيع في ليبيا، مثيرا موجة من الجدل حول توقيت الزيارة ودلالاتها، إذ اعتبرها البعض بمثابة "إعلان حرب".

ووصل الوفد التركي الذي يرأسه وزير الدفاع، خلوصي أكار، إلى ليبيا حيث سيعقد أعضاؤه لقاءات مع قادة سياسيين وعسكريين ليبيين تابعين لحكومة الوفاق الوطني.

وجرت إقامة مراسم استقبال رسمية حافلة للوفد التركي من جانب حكومة الوفاق، ظهر أكار وهو يصافح عددا من القادة الليبيين، كما أنه من المقرر أن يزور مقر قيادة القوات التركية في البلاد.

وتساءل عدد من المغردين عن توقيت الزيارة إذ لفت البعض إلى أنها تأتي بعد أيام قليلة من تهديد قائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، بطرد القوات التركية من بلاده، في حين اعتبرها آخرون بمثابة إعلان حرب.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع:

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