نشر الأحد ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو لاستقبال الوفد العسكري التركي الرفيع في ليبيا، مثيرا موجة من الجدل حول توقيت الزيارة ودلالاتها، إذ اعتبرها البعض بمثابة "إعلان حرب".

ووصل الوفد التركي الذي يرأسه وزير الدفاع، خلوصي أكار، إلى ليبيا حيث سيعقد أعضاؤه لقاءات مع قادة سياسيين وعسكريين ليبيين تابعين لحكومة الوفاق الوطني.

وجرت إقامة مراسم استقبال رسمية حافلة للوفد التركي من جانب حكومة الوفاق، ظهر أكار وهو يصافح عددا من القادة الليبيين، كما أنه من المقرر أن يزور مقر قيادة القوات التركية في البلاد.

وتساءل عدد من المغردين عن توقيت الزيارة إذ لفت البعض إلى أنها تأتي بعد أيام قليلة من تهديد قائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، بطرد القوات التركية من بلاده، في حين اعتبرها آخرون بمثابة إعلان حرب.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع:

هكذا كانت زيارة أرفع وفد عسكري تركي يزور #ليبيا،والذي حط رحاله اليوم في العاصمة #طرابلس #طرابلس التي دافع عنها أحرار ليبيا وأفشلو عدوان مجرم انقلابي مدعومًا من 5 دول مثلت محور الشر والطغيان. #طرابلس التي وقفت معها الشقيقة الكبرى #تركيا في وقت تخلى عنها الجميع هي والشقيقة #قطر✌🏻🇹🇷 https://t.co/lNAYn1RkAK

• وزير الدفاع . • رئيس الأركان . • قائد القوات البرية . • قائد القوات البحرية . تركيبة الوفد التركي الذي وصل للعاصمة #طرابلس المحتلة بالزي العسكري لتفقد قواتهم ومتابعة ماعند أدواتهم الذين مهدو لهم هذا المرتع ،، . وفد حرب كرسالة واضحة لاتحتاج لتفسير من #اردوغان . #ليبيا

الوفد العسكري التركي يرسل رساله واضحه لفرنسا ومصر والامارات حول دعمهم لحفتر #ليبيا