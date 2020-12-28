مقتل 12 متسلقاً للجبال في انهيار جليدي في إيران

نشر الأحد ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اُنتشلت جثث 12 متسلقا للجبال في أعقاب انهيار جليدي، الجمعة، سببه عواصف ثلجية في منطقة شميرانات بجبال البرز، وفقا لمسؤول في الهلال الأحمر الإيراني ووكالة الأنباء الحكومية (إرنا).

شميرانات هي منطقة تقع شمال طهران مباشرة. وتشتهر منطقة شميرانات بكثافة قممها، وهي وجهة سياحية رئيسية للمتسلقين.

وتقع المنطقة في الجزء الجنوبي من سلسلة جبال البرز الإيرانية التي تمتد إلى ما يقرب من 600 ميل في شمال إيران.

بعد ثلاثة أيام من جهود البحث والإنقاذ، وانتشال جثتين أخريين اليوم الأحد، تم انتشال 12 جثة حتى الآن وانتهت عملية البحث والإنقاذ حتى ظهر اليوم الأحد، بحسب رئيس البحث في الهلال الأحمر ووحدة الإنقاذ، شاهين فتحي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن غالبية القتلى تم انتشالهم من مرتفعات قمة كلك شال.