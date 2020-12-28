"قدم 22 مليون دولار".. تداول حديث قيادي في حماس عن لقائه بقاسم سليماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر مقطع فيديو للقيادي في حركة حماس ووزير خارجيتها السابق، محمود الزهار، على موقع تويتر، تحدث فيه عن دور القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بمنح حكومة حماس آنذاك 22 مليون دولار.

ويقول الزهار في المقطع المتداول: "كان اللقاء الأول مع الشهيد قاسم سليماني بعد أن تسلمت وزارة الخارجية في 2006، ذهبت إلى عدة دول ومن بينها إيران".

ويضيف القيادي في حركة حماس أن الرئيس الإيراني حينها، محمود أحمدي نجاد، أحاله إلى سليماني بعد أن قدمت حماس مطالب عدة من طهران، ويتابع: "في اللقاء ذكرنا له أن المشكلة الأساسية في رواتب الموظفين والحالات الاجتماعية والمساعدات التي يجب أن تُقدم للجمهور في وقت فُرض علينا الحصار بعد نجاحنا في الانتخابات".

ويردف الزهار في الحوار المتداول قائلا إن الاستجابة كانت فورية من قائد فيلق القدس السابق، ووجد 22 مليون دولار في اليوم التالي في المطار ويوضح: "كان الاتفاق على مبلغ أكثر من ذلك ولكن كنا 9 أشخاص ولا نستطيع أن نحمل أكثر من ذلك... إذا أول انطباع لي عن هذا الرجل كان أنه رجل صادق"، على حد قوله.

وأثار هذا المقطع ردود فعل عدة بين المغردين، وفيما يلي بعض التغريدات حول هذا المقطع:

عضو ارشد حماس فلسطین: قاسم سلیمانی ۲۲میلیون دلار داد تا خرج کنیم در ویژه برنامه شبکه العالم که برای سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی ترتیب داده شده بود، عضو ارشد حماس فلسطین، محمود الزهار از آخرین دیدارش با قاسم سلیمانی گفت و به دریافت ۲۲ میلیون دلار نقد از قاسم سلیمانی، برای https://t.co/oA77yrfKWe

القيادي بـ #حماس #محمود_الزهار: "#قاسم_سليماني سلمنا 22 مليون دولار في أول لقاء بيننا.. وكان راجل صادق" #إرم_نيوز https://t.co/ZjSChqQ9Fa