دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد أشقاء الناشطة السعودية لجين الهذلول، علياء ولينا ووليد، الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام سعودية محلية، الإثنين، عن صدور حكم ضد لجين بالحبس لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.

وكانت وسائل إعلام سعودية، بينها صحيفة "سبق"، قد ذكرت أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض "أدانت لجين الهذلول بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر". وأضافت "سبق" أن الحكم "تضمن وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها".

وأكدت لينا الهذلول، عبر حسابها على تويتر، نبأ حكم السجن الصادر ضد لجين مع إيقاف التنفيذ لفترة من العقوبة، إلا أنها أضافت أن هناك حكما آخر بمنع السفر لمدة 5 سنوات.

وتابعت لينا بالقول إنه مع احتساب مدة وقف التنفيذ والمدة التي قضتها لجين بالفعل في السجن منذ مايو/أيار عام 2018، فقد يتم إطلاق سراح لجين خلال شهرين تقريبا، مشيرة إلى أن لجين والادعاء العام ما زال بإمكانهما الاستئناف على الحكم.

BREAKING : Today @LoujainHathloul was sentenced to -5 years and 8 months in prison - A suspension of 2 years and 10 months in addition to the time already served (since May 2018) which would see her release in approximately two months. -5 years travel ban Note: 👇🏽

وقالت علياء الهذلول، عبر حسابها على تويتر، إن "الغريب في الموضوع أن الإعلام السعودي نشر الحكم على لجين بالسجن قبل أن نعرف نحن إخوتها بالحكم". وأضافت أيضا أن لجين "يحق لها الخروج من السجن خلال شهرين".

وتابعت علياء بالقول: "كنت زعلانة على الحكم، لكن لما شفت إن الكل يقدم لي التهاني والكل متحمس لخروج لجين خلال شهرين، عرفت إن الناس تعتبر هذا الحكم انتصارا للجين والكل متفهم إن الحكومة محتاجة لحفظ ماء الوجه".