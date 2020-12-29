نشر الثلاثاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مسؤولان إسرائيليان صورة قالوا إنها للقائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في قطاع غزة، مستغربين هذه الخطوة وواصفين سليماني بـ"قاتل السوريين والعراقيين والفلسطينيين".

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وعلق عليها قائلا: "صورة ضخمة لقاسم سليماني بغزة! الميليشية الإيرانية حماس تكرم القاتل الجماعي الذي ذبح مئات الآلاف من السوريين والعراقيين واليمنيين والفلسطينيين (في مخيم اليرموك)"، حسب قوله.

وتابع جندلمان قائلا: "هكذا تحالف عملاء إيران بغزة مع من يحتل ٤ عواصم عربية وفي نفس الوقت هم يطلبون تضامنا عربيا. والله اللي استحوا ماتوا!"، على حد تعبيره.

صورة ضخمة لقاسم سليماني بغزة! الميليشية الإيرانية حماس تكرم القاتل الجماعي الذي ذبح مئات الآلاف من السوريين والعراقيين واليمنيين والفلسطينيين (في مخيم اليرموك). هكذا تحالف عملاء إيران بغزة مع من يحتل ٤ عواصم عربية وفي نفس الوقت هم يطلبون تضامنا عربيا. والله اللي استحوا ماتوا! https://t.co/q4EO6XHPfb

من جانبه، أعاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، نشر تغريدة للصحفي السعودي عبدالرحمن الراشد، تضمنت الصورة نفسها.

وعلق أدرعي على الصورة قائلا: "صورة ضخمة لقاسم سليماني في شوارع غزة.. سؤال للسادة في غرة: هل تتوقعون من الشارع العربي ان يتعاطف معكم ومع قضيتكم وهو يراكم تنصبون التماثيل لقتلة السوريين والعراقيين واليمنيين واللبنانيين؟ كيف تتحالفون مع من يحتل أربع عواصم عربية..."، حسب قوله.

صورة ضخمة لقاسم سليماني في شوارع غزة.. سؤال للسادة في غرة: هل تتوقعون من الشارع العربي ان يتعاطف معكم ومع قضيتكم وهو يراكم تنصبون التماثيل لقتلة السوريين والعراقيين واليمنيين واللبنانيين؟ كيف تتحالفون مع من يحتل أربع عواصم عربية... https://t.co/7bp25HTNJV

يذكر أن سليماني كان قد قُتل بغارة أمريكية عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي، في 3 يناير/كانون أول الماضي، وتترقب إسرائيل بحذر الذكرى الأولى لاغتياله بعد أيام قليلة، تخوفا من رد فعل إيراني محتمل.