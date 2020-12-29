كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن اتفاق السلام مع إسرائيل من شأنه أن "يلجم أفواه قادة أمريكا وتهديداتهم للقادة العرب".

السلام مع إسرائيل يلجم أفواه قادة امريكا وتهديداتهم للقادة العرب.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفاء على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "السلام مع إسرائيل يربك صناع السياسة الغربية في منطقة الشرق الاوسط.. السلام العربي مع إسرائيل يلغي الدور الغربي العنتري تجاه المنطقة في الشرق الأوسط.. السلام مع إسرائيل ينهي التبجح الغربي بحماية أمن إسرائيل.. السلام مع إسرائيل يلجم أفواه قادة امريكا وتهديداتهم للقادة العرب.. السلام مع إسرائيل يبطل القنبلة الموقوتة التي يتصور الغرب بأنها ستنفجر وتهدد أمن إسرائيل".

وتابع قائلا: "لن يبقى عند الغرب من حجج واهية.. يتحججون بها إذا ابرم السلام مع إسرائيل.. هم في ظل عدم وجود السلام يرونها فرصة لاستعراض عضلاتهم علينا.. السلام مع إسرائيل سيخرس الكثيرين.. فلن تكون هناك اهمية لأي رئيس غربي ينفخ نفسه دفاعا عن إسرائيل.."

وأضاف: "صدقوني ان القطار السياسي الذي تقوده الإمارات من اجل السلام في المنطقة...هو الاتجاه الصحيح للمنطقة.. إذا سقط من يد الغرب أمن إسرائيل.. سقط منهم كل شيء.. يبقى فقط عليهم الاهتمام بأنفسهم.. ولن تكون لخطبهم رنة بعد السلام مع إسرائيل.. إيران قادمة للسلام مع إسرائيل.. في عهد احمدي نجاد.. أمر ممكن اذا أرادت ايران خيار السلام.. وترشح نجاد للانتخابات القادمة.. ولذلك ما بعد الكوفيد 2020...كل شيء تغير حتى السياسة في العالم.. بايدن الذي كان يقول لو لم تكن إسرائيل موجودة في الشرق الاوسط لأوجدناها لأنها تحفظ أمننا.. عندما يكون أمن العرب وأمن إسرائيل واحدا الحسابات ستضيع منك يا بايدن".