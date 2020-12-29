إعلامي مصري: مرتضى منصور تقدم ببلاغ ضد ابني البالغ من العمر 9 سنوات

نشر الثلاثاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الإعلامي المصري، أحمد سعيد، أن رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، تقدم ببلاغ للنيابة العامة بابنه البالغ من العمر 9 سنوات.

وقال سعيد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " النهارده نيابة الساحل بعتت طلب حضور لسعيد أحمد سعيد تسع سنوات في بلاغ تقدم به مرتضي منصور ٧٠ سنة يتهمه فيه بالسب والقذف من خلال بث مباشر علي صفحة أحمد سعيد ".

وأضاف الإعلامي المصري قائلا: " بشكرك يامرتضي والله بس خدت بالك ان سعيد أرجل من عيالك اللي مبيردوش عنك هو كده الراجل مبيخلفش الا رجالة"، على حد قوله.

النهارده نيابة الساحل بعتت طلب حضور لسعيد أحمد سعيد تسع سنوات في بلاغ تقدم به مرتضي منصور ٧٠ سنة يتهمه فيه بالسب والقذف من خلال بث مباشر علي صفحة أحمد سعيد بشكرك يامرتضي والله بس خدت بالك ان سعيد أرجل من عيالك اللي مبيردوش عنك هو كده الراجل مبيخلفش الا رجالة https://t.co/6TamYHU1D1

ولم يرد منصور بعد على هذه الأنباء، والتي تأتي بعد أسابيع من حل مجلس إدارته وقبل رفع الحصانة النيابية عنه.