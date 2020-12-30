البحرين ترد على قناة الجزيرة وتقرير عن "تعذيب بمديرية شرطة المحرق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في البحرين، على تقرير نشرته قناة الجزيرة القطرية عن مديرية شرطة محافظة المحرق، وما نقلته عن نشطاء بوقوع "عمليات تعذيب فيه" بقضية برزت عقب زيارة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، للمديرية في وقت سابق الشهر الجاري.

ونقلت الداخلية البحرينية على لسان المحافظ تعبيره عن "إدانة ورفض أهالي المحافظة الجنوبية للادعاءات الباطلة التي بثتها قناة الجزيرة القطرية، بخصوص مديرية شرطة محافظة المحرق"، مؤكدا أن "المحرق الأبيّة، ذات إرث عربي وإسلامي عريق وأن أهلها رمز للوطنية.. وأن "هذه الأكاذيب، امتداد للنهج التحريضي، الذي اعتادته تلك القناة، ولا يمكن أن تنال من منظومتنا الأمنية المشهود لها إقليميا ودوليا والتي يعبر كافة المواطنين والمقيمين عن تقديرهم لما تقدمه من خدمات أمنية رفيعة".

وأضاف المحافظ: "مديرية شرطة المحرق، والتي كانت محل ادعاءات من جانب هذه القناة المشبوهة، نموذج متكامل في الأداء الأمني ومحل تقدير من الجميع من خلال خدماتها الأمنية الاحترافية وهي جزء من المنظومة الأمنية بوزارة الداخلية والتي تعمل بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في إطار حرص معاليه على توفير كافة السبل الكفيلة بحفظ الأمن وحماية السلامة العامة ، فضلا عن العمل على تحقيق الأمن الشامل عبر الشراكة المجتمعية البناءة والتي صارت احدى علامات الأداء الأمني المشرف في مملكة البحرين".

وتابع قائلا: "مملكة البحرين، أنموذج في التعايش والتواصل وحسن الجوار وهذه من القواعد التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ويسير على نهجها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".