تفاصيل كيف قام بـ"هتك عرض 3 فتيات".. قضاء مصر يبت بقضية أحمد بسام زكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر القضاء المصري، الثلاثاء، حكمه ضد الطالب المصري المدعو أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل.

وكشفت أمر إحالة القضية وفقا لما نشرته بوابة الأهرام أن "المتهم أحمد بسام زكي طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 هتك عرض المجني عليها م. ع التي لم تبلغ ثماني عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته".

وأضاف أمر الإحالة "قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها آلاء، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد، متخذًا من سطح العقار (سكنها) مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة ج.أ، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.. وقيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها (م. ع) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني إنستغرام مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه، كما هدد المتهم المجني عليها الطفلة (آ. م) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتهديدها بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق واتس آب، مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشر صورتها وهو يقبلها والتي التقطها خلسة دون رضاها، إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه".

وتابع أمر الإحالة "قيام المتهم بتهديد المجني عليها (ج. أ) كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها ومُراسلتها عبر تطبيق واتس آب مهددًا إياها بفضح أمر علاقتهما الجنسية لدى ذويها، إن لم تساعده في التعرف على صديقاتها، وهو نفس التهديد لضحيته (ن. م).. وقيام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للطِفلة المجني عليها (آ. م) بأن التقط صورة لها دون رضاها، أثناء تقبيله في مكان خاص (سطح عقار سكنها)، وقيام المتهم باستخدام حساب إلكتروني على تطبيق انستغرام على شبكة المعلومات الدولية يهدف منه ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا".