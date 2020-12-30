نشر الأربعاء ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الخارجية المصرية، الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، بعد تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان مقتضب: "استدعت وزارة الخارجية مساء اليوم ٣٠ ديسمبر الجاري، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري".

وعادة ما تتسم العلاقات ما بين مصر وإثيوبيا بالشد والجذب، لا سيما مع قضية سد النهضة وتعثر مباحثات الوصول إلى اتفاق حوله.

يأتي هذا بالتزامن مع توتر على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، منذ اتهام الخرطوم مليشيات مدعومة من الجيش الإثيوبي بتنفيذ كمين للجيش السوداني، الذي أدانته مصر.

في وقت أرسل السودان تعزيزات عسكرية إلى الحدود لاستعادة ما يقول "أراض مغتصبة" من قبل إثيوبيا منذ فترة من الزمن.