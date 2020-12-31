نشر الأربعاء ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقال وزير الخارجية التركي، في معرض رده على أسئلة للصحفيين، إن التواصل مستمر بين أنقرة والقاهرة على المستوى الاستخباراتي لتعزيز العلاقات، إضافة إلى الحوار على المستوى الدبلوماسي.

وأوضح أوغلو أن "التواصل بين البلدين يتم أيضاً عبر ممثلياتيهما في أنقرة والقاهرة"، لافتا إلى لقائه نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماعات دولية خلال العام الماضي، وأنهما أكد ضرورة العمل على خارطة طريق بشأن علاقات البلدين.

في حين قال وغلو إن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التي جرت بالتزامن مع تواجد الوفد في ليبيا.

ورأى أوغلو أنه "من غير الممكن أن يكون لمصر علم بزيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، فمن الطبيعي أن تؤثر الأحداث في ليبيا على جارتها مصر، على غرار تأثر تركيا من تطورات الأوضاع في سوريا العراق".

وتابع: "نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال فإن مصر رفعت اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى اتصالات لبلاده مع ممثلين من المنطقة الشرقية في ليبيا، وأن "الممثل الخاص لرئيس برلمان طبرق زار تركيا، وقبل ذلك كان رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تتم"، حسب قوله.