عاهل السعودية يوجه رسالة لأمير قطر والأخير يستلمها ويحاور الحجرف

نشر الخميس ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة برسالة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، دعاه فيها إلى لحضور اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "سمو أمير دولة قطر تسلم الرسالة خلاله استقباله في الديوان الأميري بقصر الدوحة اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف".

وأضافت الوكالة أنه "جرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية".

ونقلت الوكالة السعودية على لسان الأمين العام لمجلس التعاون، أن "المجلس يدخل العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق - بإذن الله - لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة".