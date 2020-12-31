التحالف يحبط محاولة هجوم على قصر المعاشيق في اليمن بـ"درون مفخخ"

نشر الخميس ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إحباط محاولة هجوم على قصر المعاشيق في عدن باليمن بواسطة طاشرة مسيرة "درون" مفخخة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "تمكنت مساء اليوم الأربعاء -ولله الحمد- من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة (عدن)".

وتابع المتحدث قائلا إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن اليوم، كما أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول دولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية".

وأضاف: "هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن الشقيق قبل محاولتهم اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية ومحاولة إفشال اتفاق الرياض الذي اتخذه اليمنيون الطريق لتوحيد الصف وعودة الحياة الطبيعية وكذلك الأمن والاستقرار والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن".