خارجية مصر تعقب على احتجاز 17 صيادا بتونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية المصرية، على احتجاز 17 صيادا مصريا في تونس بعد دخولهم المياه الإقليمية للأخيرة على متن مركب صيد واحد.

وقالت الخارجية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "اتصالًا بأزمة احتجاز 17 صيادًا مصريًا في تونس بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه تم احتجاز مركبي صيد مصريتين إضافيتين بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية للغرض نفسه، الأمر الذي دعا السلطات التونسية إلى توقيفهم والتوجه بهم إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس".

وتابع البيان: "أكد مساعد الوزير أن وزارة الخارجية تتابع، بالتنسيق مع السفارة في تونس، التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن".

وأضافت: "هذا، وناشد السفير عمرو محمود عباس الصيادين المصريين الامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احترامًا لسيادتها، وحفاظًا على أرواحهم، وتفاديًا لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التي دائمًا ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التي تربطهم بمصر في الاعتبار".