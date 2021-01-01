حمد بن جاسم يغرد عما يتمناه في السنة الجديدة والدروس من السنة الماضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رئيس وزار قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، سلسلة تغريدات ألقى الضوء فيها على "الدروس المستخلصة" من السنة الماضية وما يتمناه في السنة المقبلة.

سنة انتهت وسنة قادمه بإذن الله، ماهي الدروس الي استخلصناها من السنة المنتهية وماذا نتمنى للسنه القادمة؟ وعندما فكرت ماذا سأكتب عن السنة المنتهية فقد قررت لعدة أسباب، ألا أعيد ما كتبت سابقا. غير أن العام المنصرم كان سنة مريرة على البشرية بكل المقاييس،

وقال المسؤول القطري الأسبق: "سنة انتهت وسنة قادمه بإذن الله، ماهي الدروس الي استخلصناها من السنة المنتهية وماذا نتمنى للسنه القادمة؟ وعندما فكرت ماذا سأكتب عن السنة المنتهية فقد قررت لعدة أسباب، ألا أعيد ما كتبت سابقا. غير أن العام المنصرم كان سنة مريرة على البشرية بكل المقاييس.."

فعلى الصعيد السياسي يجب أن تكون هناك مراجعة للأخطاء التي تسببت في جروح عميقة في مجلس التعاون وما حوله، حتى نتدارك في السنة القادمة هذه الأخطاء التي أدت بنا إلى ما نحن عليه من اهتزاز للثقة على كل المستويات.

وتابع قائلا: "وأن نتجنب الشطحات التي يدفع تكاليفها المواطن الخليجي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية والاجتماعية".

وفي تغريدة منفصلة تابع المسؤول القطري: "فعلى الصعيد السياسي يجب أن تكون هناك مراجعة للأخطاء التي تسببت في جروح عميقة في مجلس التعاون وما حوله، حتى نتدارك في السنة القادمة هذه الأخطاء التي أدت بنا إلى ما نحن عليه من اهتزاز للثقة على كل المستويات".