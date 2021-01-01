وسط استعراض القوة الأمريكية في الخليج.. مسؤول إيراني يوجه نصيحة لترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه العميد حسين دهقان، مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية لشؤون الصناعات الدفاعية واللوجستية "نصيحة" للرئيس الأمريكي، دونالد ترابم وسط عمليات استعراض للقوة تجريها الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نصيحة دهقان التي نشرها في تغريدة: "لقد اطلعنا في الاخبار بان الاميركيين هم الان في حالة الانذار خوفا من الانتقام وقاموا بتحليق قاذفتين من طراز B-52 فوق مياه الخليج الفارسي لأغراض دعائية.. جميع قواعدهم العسكرية هي في مرمى صواريخنا".

وتابع قائلا: "انصح مطرود البيت الابيض بان لا يحوّل العام الميلادي الجديد الى مأتم للأميركيين".

وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" قد قالوا في تصريحات سابقة إن استعراض القوات الأمريكية لقوتها في منطقة الخليج والذي يأتي في هذا التوقيت هو تحذير لإيران.

وأوضح المسؤولون أن استعراض القوة يأتي قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الأمريكي في الـ3 من يناير/ كانون الثاني 2020 بغارة استهدفته قرب مطار بغداد الدولي.