دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخلت السلطات العراقية، الخميس، سفينة كانت في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، بعد التصاق لغم بحري كبير بها.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الجمعة، إنه "في تمام الرابعة من عصر يوم أمس الخميس لوحظ وجود جسم غريب ملتصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية".

وأشار بيان خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، إلى أن السفينة كانت تبعد 28 ميلاً بحرياً عن الموانئ العراقية النفطية، فيما تبين أنها "مُؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها".

وأضاف البيان أنه جرى "تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جواً إلى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية توجه إلى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها".

ولا يزال فريق معالجة المتفجرات العراقي "مستمراً في العمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة"، حسب بيان خلية الإعلام الأمني.