نشر السبت ، 02 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الجيش الجزائري مقتل 4 مسلحين وجنديين، السبت، في اشتباكات مع مجموعة جهادية غرب العاصمة الجزائر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال بيان للجيش الجزائري إنه تم "القضاء على 4 إرهابيين واسترجاع كمية من الأسلحة عقب الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة ببلدية مسلمون بولاية تيبازة".

وأضاف البيان أن "العملية لا تزال متواصلة" فيما "استشهد في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق".

وقدم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، تعازيه في إلى أقارب العسكريين الذين قُتلوا خلال الاشتباكات.

وقال الجيش الجزائري إن "العملية تأتي مع بداية سنة 2021 التي ستكون بإرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي، حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية".