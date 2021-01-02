دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار حفل غنائي أقيم في ليلة رأس السنة الجديدة بأحد فنادق الكويت جدلا واسعاً في البلاد، فيما أعلنت وزارة الإعلام اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن تنظيمه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد، في بيان، إنه تم "رصد مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخيص قانوني".

وأعلنت المُتحدثة أنه "جاري إحالة المخالفة والقائمين عليها إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة، حسب المادة ١٢ من القرار الوزاري ٢٠١٦/٣٢"، مؤكدة حرص وزارة الإعلام على تطبيق القوانين بالتعاون مع الجهات الرسمية.

الاعلام تؤكد حرصها على تطبيق القانون والمحافظة على الآداب العامة https://t.co/B4NXzKfCHl #وزارة_الإعلام_الكويت #الكويت https://t.co/lJobhv7ikP

يأتي هذا في وقت دعا نواب في مجلس الأمة الكويتي إلى تقديم طلبات استجواب لعدد من المسؤولين الحكوميين بشأن الحفل.

وفيما جرى تناقل بعض اللقطات المصورة للحفل، نشط وسم #حاسبوا_الفندق_الماجن عبر تويتر، في إشارة إلى الفندق الذي شهد الحفل، مُتضمنا آلاف التغريدات.

وتباينت ردود الفعل تجاه الحفل. وبينما وصف مغردون الحفل بأنه "ساقط، ماجن لم يحترم الدين والقوانين"، رأى آخرون أن الأمر لا يستحق الجدل الدائر حوله، وأن حفلات مماثلة كان معتادا أن تشهدها الكويت منذ وقت طويل.

عبدالله مرزوق الرومي عضو المجلس البلدي تكرار مخالفة النظام والآداب العامة لا يمكن السكوت عنه والحل في سن وتشريع قوانين من نواب مجلس الامة لردع هذي الظواهر السلبية التي زادة عن الحد ، وعلي الحكومة والوزراء المسؤولين تشديد العقوبة على كل من يخالف . #حاسبوا_الفندق_الماجن https://t.co/KEC2eC3m9B

سأتقدم بشكوي للنيابه العامه ضد اصحاب احد الفنادق بإقامة حفلات ماجنه مخالفه للعادات الدينيه والتقاليد الكويتيه وعجز الجهات الرسميه عن القيام بدورها

ما حدث في فندق المنقف يؤكد عجز بعض الجهات المسؤولة بالدولة من القيام بواجبها، والآن يجب أتخاذ إجراءات قانونية بحق الفندق ومنظمين الحفل لردعهم من تكرار هذه المخالفات.