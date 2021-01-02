نشر السبت ، 02 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، دعم بلاده جهود الكويت لتحقيق المصالحة العربية، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح.

وسلَم الشيخ أحمد ناصر الصباح الرئيس المصري رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بشأن مساعي بلاده لـ"تحقيق المصالحة العربية"، حسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتأتي رسالة أمير الكويت إلى الرئيس المصري قبل 3 أيام من انعقاد قمة الرياض، التي يرى مراقبون أنها قد تكون مؤثرة في إنهاء الخلاف مع قطر.

وأعرب السيسي عن تقديره ودعمه "للجهود الكويتية... على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، بدايةً من المساعي المخلصة للمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي واصلها سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح".

وأشاد السيسي بدور المملكة العربية السعودية في "الإنابة عن المجموعة الرباعية" خلال مباحثات حل الأزمة مع قطر.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي، شكر أمير الكويت السعودية على قيامها بالإنابة عن مصر والإمارات والبحرين خلال المباحثات.

وفي يونيو حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط مساع لحل الأزمة.

وأكد السيسي "ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي".

وفي رسالته إلى الرئيس المصري، أكد أمير الكويت اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، وأشاد بدور القاهرة في حماية الأمن القومي العربي.

و"في ختام اللقاء تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين مصر والكويت في هذا السياق خلال الفترة المقبلة"، حسب بيان الرئاسة المصرية.