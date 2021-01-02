دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إسرائيل تخطط لهجمات ضد القوات الأمريكية بالعراق حتى تندلع الحرب بين بلاده وأمريكا، على حد زعمه.
وكتب ظريف، في حسابه عبر تويتر، السبت، إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن "عملاء إسرائيليون يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين" في العراق، لوضع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في مأزق سبب زائف للحرب.
وخاطب ظريف ترامب، قائلا: "احذر من الفخ، أي ألعاب نارية ستعود بنتائج عكسية خطيرة".
New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli. Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs.