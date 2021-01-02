دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إسرائيل تخطط لهجمات ضد القوات الأمريكية بالعراق حتى تندلع الحرب بين بلاده وأمريكا، على حد زعمه.

وكتب ظريف، في حسابه عبر تويتر، السبت، إن معلومات استخباراتية تشير إلى أن "عملاء إسرائيليون يخططون لشن هجمات ضد الأمريكيين" في العراق، لوضع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في مأزق سبب زائف للحرب.

وخاطب ظريف ترامب، قائلا: "احذر من الفخ، أي ألعاب نارية ستعود بنتائج عكسية خطيرة".