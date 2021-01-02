نشر السبت ، 02 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من احتفالية "غير مرخصة" أقيمت في أحد المجمعات التجارية في المدينة المنورة بالسعودية.

#بيان || #إمارة_المدينة: سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة #فيصل_بن_سلمان يوجه الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية .. • نظمت احتفالية غير مرخصة • لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية • رُصد فيها مُمارساتٍ مُخالفة https://t.co/BHAkShKqBE

إمارة منطقة المدينة المنورة عقّبت على مقطع الفيديو المتداول ببيان قالت فيه: "إشارة إلى المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام صالة للألعاب بداخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة بتنظيم احتفالية غير مرخصة تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراعي خصوصية المدينة المنورة ومكانتها.."

وتابع البيان: "فقد أصدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة للجهات المختصة بإغلاق المنشأة المخالفة تحفظيا، ولاستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم".

وأضاف البيان: "تؤكد إمارة المنطقة على وجود استشعار الجميع من مواطنين وزائر ومقيم لقدسية ومكانة المدينة المنورة وخصوصيتها.."