نشر الجمعة ، 01 يناير / كانون الثاني 2021

(CNN)-- توفي رجل الدين المحافظ والمؤثر مصباح يزدي، في طهران يوم الجمعة، حيث تم نقله إلى المستشفى، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وقال مكتب معهد الإمام الخميني للتربية والبحوث - الذي يرأسه مصباح يزدي - إنه كان في المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية بسبب مرض في الجهاز الهضمي.

وقالت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء في تأبين إن يزدي كان مقرباً من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي.

وبحسب خبراء إقليميين، فقد كان يزدي مرشدًا روحيًا للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.

لعب مصباح يزدي دورًا رئيسيًا في الانتفاضة التي أطاحت بنظام بهلوي المدعوم من الولايات المتحدة في 1979، وفقًا لقناة "برس تي في" الإيرانية الحكومية.

كما شغل منصب عضو في مجلس الخبراء - الهيئة المسؤولة عن انتخاب ومراقبة أداء المرشد - والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، حسبما ذكرت قناة "برس تي في".

وينظر إلى رجل الدين البارز على أنه مناهض للغرب بشكل عام، بما في ذلك توليه مناصب مناهضة للولايات المتحدة. كان أيضًا ناقدًا صريحًا للصحافة الليبرالية.

ومن المعروف أنه صدَق على حملات قمع المعارضة المحلية والنسوية والمساواة بين الجنسين.

وأفاد تلفزيون الصحافة أن مصباح يزدي كان يبلغ من العمر 85 عاماً.