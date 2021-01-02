بأحدث تطور.. تداول فيديو استجابة "الأمير النائم" لتوجيهات طبيب بعد 15 عاما غيبوبة

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
صورة أرشيفية للأمير النائم خلال زيارة الأمير الوليد بن طلال له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجابة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" لتوجيهات الطبيب بعد غيبوبة دامت 15 عاما.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تصويره بشكل مستقل، الأمير الوليد وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب.

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم" وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.

وسبق للأميرة ريما بنت طلال نشر مقطع فيديو يظهر استجابة سابقة للأمير النائم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتعليق قالت فيه: "يا رب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شيء، اللهم اشف حبيبي الوليد بن خالد وفرّح قلوبنا به".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

 

شاهد أيضاً
صورة أرشيفية للأمير النائم خلال زيارة الأمير الوليد بن طلال له
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.