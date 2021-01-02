دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجابة الأمير السعودي، الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم "الأمير النائم" لتوجيهات الطبيب بعد غيبوبة دامت 15 عاما.

شاهد🔴 . في أحدث ظهور.. #الامير_الوليد_خالد_بن_طلال يحرك يده بعد 15 سنة من الغيبوبة . اللهّم أشفية وعافيه وأفرح والديه بشفاءة.. https://t.co/5vkqL0HlNe

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تصويره بشكل مستقل، الأمير الوليد وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب.

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم" وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي في غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.

وسبق للأميرة ريما بنت طلال نشر مقطع فيديو يظهر استجابة سابقة للأمير النائم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتعليق قالت فيه: "يا رب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شيء، اللهم اشف حبيبي الوليد بن خالد وفرّح قلوبنا به".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

ماشاء الله تبارك الله اللهم لك الحمد والشكر الأمير #الوليد_بن_خالد_بن_طلال بدأ يستجيب للعلاج. أدعوا له بالشفاء العاجل🤲🏻🤲🏻 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه عاجلاً غير آجل وكل مريض يارب ياحي ياقيوم.. الله آمين🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻🤲🏻 #يوم_الجمعة #ساعة_استجابة https://t.co/ZdMwEIHpTk

اسعدني سعادة لاتوصف محتوى هذا المقطع الخاص بصاحب السمو الملكي الامير الوليد بن خالد بن عبدالعزيز شافاه الله وعافاه وخاصةً حسب ماقراءت انه حديث اسأل الله العلي العظيم ان يحرك ماسكن فيه وان يشفيه ويبشرنا بأئفاقته عاجلاً غير اجل يارب لاتنسوه من صالح الدعاء. https://t.co/NlXQqtZml2