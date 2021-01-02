سهى عرفات ترد على اتهامها بـ"تبرئة" إسرائيل من قتل زوجها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت سهى، زوجة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السابق، ياسر عرفات على ما تناقلته وسائل إعلام بأنها برأت إسرائيل من قتل زوجها مؤكدة على أن الأمر لا يزال بيد القضاء.

جاء ذلك في منشور لسهى عرفات على صفحتها بانستغرام، حيث قالت: "اريد ان اوضح شيء مهم للصادقين من ابناء شعبنا. انا عملت مقابله مع التلفزيون الاسرائيلي في فيلم وثائقي عن ابو عمار وسيعرض بعد اسبوع، وكل ما تناقلته الصحافة هو خارج عن سياقه الأصلي".

وتابعت قائلة: "وانا أصر ان موضوع ابو عمار لسه عند القضاء ولا أستطيع ان اتهم أحد بقتله حتى اسرائيل لان ليس عندي اي دليل وايضا ليس عندي دليل ضد أحد لحد الان ولا اريد ان تلزق التهم في معارك سياسية كيديه فلسطينية داخليه من دون دليل قاطع.."

وأضافت: "تصريحاتي لم تتغير منذ ان استشهد ابو عمار انني من دون دليل قاطع لن اتهم احدا. هذا الذي قلته في المقابلة وسأقوله في المقابلات الاخرى. وقلت اتهمنا بالإرهاب زي مانديلا وغيره ولكن هذا الارهاب الذين تتحدثون عنه هو الذي اوصل صوتنا الى العالم اجمع. وبما ان الفيلم وثائقي قلت رأيي ان الانتفاضة غلط كانت لأننا خسرنا كتيرا وحربنا معهم كانت غير متساوية. لن اخاف ان اعطي رأيي حتى ان حرف فالحقيقة ستسطع دائما. سهى عرفات".