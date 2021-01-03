نشر الأحد ، 03 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، بأنه "لا شريك" للبنانيين في حفظ سيادة واستقلال وطنهم، وذلك بعد يومين من تصريحات قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني عن دور سلفه قاسم سليماني في "صمود لبنان والمقاومة".

وقال الرئيس اللبناني، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره"، دون أن يشير صراحة إلى تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني.

وتولى قاآني قيادة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني خلفا لقاسم سليماني الذي قُتل إثر ضربة أمريكية في بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني عام 2020.

وقال قاآني، في كلمة بجامعة طهران خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني، إن "درب المقاومة الذي رسمه الشهيد سليماني ما زال موجودا وترونه في فلسطين ولبنان"، على حد تعبيره.

وأضاف قاآني أن "صمود لبنان والتحرير في سوريا وثبات المجاهدين في العراق تحقق كله بجهود الشهيد سليماني"، وتابع بالقول إن "أبناء المقاومة ما زالوا يتقدمون وهذا هو طريق الشهيد سليماني".