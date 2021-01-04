نشر الاثنين ، 04 يناير / كانون الثاني 2021

(CNN) – قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب وجَه وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميللر لأن يأمر حاملة طائرات بالعودة إلى الشرق الأوسط، بعد اجتماع في البيت الأبيض الأحد.

ويعد القرار بمثابة تراجع عن أمر ميلر الأسبوع الماضي بإرسال حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس نيميتز خارج المنطقة، وذلك بشكل جزئي لإرسال إشارة تهدئة إلى إيران، وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول بالبنتاغون إن فكرة ميللر عن خفض التصعيد لم يتم تبنيها كسياسة رسمية معتمدة. وقالت عدة مصادر إن الأمر فاجأ كبار القادة، حيث أرادت القيادة المركزية الأمريكية بقاء حاملة الطائرات في المنطقة بسبب سياسة الردع الإيرانية.

ولم يرد البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي على الفور على طلب CNN للتعليق.

ويوم الأحد، أعلن ميللر أن حاملة الطائرات نيميتز ستبقى في مكانها بسبب التهديدات الإيرانية المزعومة "ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين".

وقال ميللر، في بيان إنه "أمر حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها الروتيني"، مضيفا أن الحاملة "ستبقى في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية".

وتابع: "لا ينبغي لأحد أن يشك في عزيمة الولايات المتحدة الأمريكية".

وذكرت شبكة CNN الأسبوع الماضي أنه كانت هناك رسائل متضاربة تعكس الانقسامات داخل البنتاغون حول مستوى التهديد الحالي من إيران.