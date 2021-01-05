دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل طفل على أنباء فتح المعابر الحدودية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

#فتح_الحدود يقول: فتحت .. يله خنروح! فرحة شعب❤️ https://t.co/ZeKVmiwFhy

ونشر منصور الضبعان مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN التأكد من مكان أو اريخ تصويره، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قال فيه: "فتح الحدود يقول: فتحت .. يله خنروح! فرحة شعب.."

بالفعل فرحة شعب يعبر عنها هذا الصغير بعفوية..فرحة تستحق أن تدوم، بتطهير قطر من الترك والملالي والإخوان، فعسى أن يتم ذلك.. https://t.co/A43PDrXN2C

وعلق الأكاديمي السعودي، تركي الحمد على مقطع الفيديو بتغريدة قال فيها: "بالفعل فرحة شعب يعبر عنها هذا الصغير بعفوية.. فرحة تستحق أن تدوم، بتطهير قطر من الترك والملالي والإخوان، فعسى أن يتم ذلك.."

ويذكر أن التليفزيون السعودية أعلن، مساء الاثنين، موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو حزيران 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.