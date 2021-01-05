مصر توقع "بيان العلا" في القمة الخليجية: يجب البناء على هذه الخطوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية المصري وقع على "بيان العلا"، الذي يهدف إلى حل الأزمة مع قطر، وذلك خلال القمة الخليجية الـ41، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وأفاد بيان للخارجية المصرية بأن سامح شكري "غادر المملكة العربية السعودية عائداً إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع اليوم على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية".

وأضافت الخارجية المصرية: "يأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة".

وأكدت الخارجية المصرية أن ذلك يأتي أيضا "من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة المهمة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية".

واختتمت الخارجية المصرية بيانها قائلة: "تُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".