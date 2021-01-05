من أحمد موسى إلى مصطفى بكري.. كيف تفاعل مصريون على المصالحة الخليجية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت أنباء التوصل إلى حل للأزمة الخليجية بين كل من قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة أخرى تفاعلا بين إعلاميين ومشرّعين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

قبيل ساعات من عقد قمة المصالحه مع قطر ، لاتزال قناة الجزيره تبث سمومها ضد مصر ، لاتظنوا أن قطر ستتراجع عن مشروعها ولاتجاملوا الأمريكان علي حساب الأمن القومي العربي ، المصالحه مع قطر تفتح أمامها الطريق لإرتكاب المزيد من المؤامرت ضدنا جميعا

النائب المصري، مصطفى بكري قال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "قبيل ساعات من عقد قمة المصالحة مع قطر ، لاتزال قناة الجزيرة تبث سمومها ضد مصر ، لا تظنوا أن قطر ستتراجع عن مشروعها ولا تجاملوا الأمريكان علي حساب الأمن القومي العربي، المصالحة مع قطر تفتح أمامها الطريق لارتكاب المزيد من المؤامرات ضدنا جميعا.."

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قد أعرب عن "خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتحقيق المصالحة المنشودة، بدايةً من المساعي المخلصة للمغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والتي واصلها سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، وكذلك الدور المقدر للمملكة العربية السعودية بالإنابة عن المجموعة الرباعية"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية، السبت.

وأكد السيسي وفقا للبيان على "ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب أهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تم تداوله حول هذا الموضوع:

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