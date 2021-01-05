"نورت المملكة يا تميم" يتصدر تويتر في السعودية مع توقيع "بيان العلا"

الشرق الأوسط
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محمد بن سلمان يستقبل تميم بن حمد في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ "#نورت_المملكه_ياتميم" موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بالتزامن مع استضافة المملكة القمة الخليجية الـ41، التي حضرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ووقع قادة القمة الخليجية في ختام الجلسة الافتتاحية "بيان العلا"، الذي وصفه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بـ"الإنجاز التاريخي"، فيما أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن بالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع بقيادة الكويت، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات، خاصة تهديدات النظام الإيراني.

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وأشاد العديد من المغردين بجهود حل الأزمة مع قطر وبزيارة الشيخ تميم بن حمد إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان، وهي الزيارة الأولى لأمير قطر منذ بدء الأزمة في يونيو عام 2017 عندما قررت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر.

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