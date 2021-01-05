"نورت المملكة يا تميم" يتصدر تويتر في السعودية مع توقيع "بيان العلا"

شاهد.. محمد بن سلمان يعانق تميم بن حمد أثناء استقباله في العلا

لحظة توقيع قادة الخليج على بيان العلا بعد افتتاح القمة الخليجية

محمد بن سلمان في افتتاح القمة الخليجية: نحتاج إلى توحيد جهودنا لمواجهة التحديات خاصة تهديدات النظام الإيراني

ما دوافع المصالحة الخليجية وهل لإيران تأثير على ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر هاشتاغ "#نورت_المملكه_ياتميم" موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بالتزامن مع استضافة المملكة القمة الخليجية الـ41، التي حضرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ووقع قادة القمة الخليجية في ختام الجلسة الافتتاحية "بيان العلا"، الذي وصفه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بـ"الإنجاز التاريخي"، فيما أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن بالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع بقيادة الكويت، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات، خاصة تهديدات النظام الإيراني.

وأشاد العديد من المغردين بجهود حل الأزمة مع قطر وبزيارة الشيخ تميم بن حمد إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان، وهي الزيارة الأولى لأمير قطر منذ بدء الأزمة في يونيو عام 2017 عندما قررت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر.

سمو ولي العهد في استقباله لأمير قطر وضيافة الأمير العربي النبيل : يالله حيّه يالله حيّه #نورت_المملكه_ياتميم https://t.co/rRsj1vzWLO

عناق عظيم وكسر للبرتوكول يثبت عمق المحبة وبدأ صفحة جديدة مليئة بالأخوة بين سيدي الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد. #نورت_المملكة_ياتميم 🇸🇦♥️🇶🇦 https://t.co/HrkEQ2nL1e

#نورت_المملكه_ياتميم علاقات اخوية صادقة عادت لمسارها الطبيعي https://t.co/e8NTbIoloW

شنو أجمل من هذا الهاشتاق 🇸🇦♥️🇶🇦 #نورت_المملكه_ياتميم

سبحان الله يا صبرك على من حاولوا تشويهك ..! و تقول : #نورت_المملكه_ياتميم نعم هذا ما عرفه الجميع عنكم الكبار كبار وأخلاقهم أخلاق الكبار كفو #محمد_بن_سلمان . معكم وخلفكم في المنشط والمكره يا حفيد المؤسس دائماً وأبداً 🇸🇦 #القمة_الخليجية_في_العلا #المصالحة_الخليجية https://t.co/7TovtcEm0q

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