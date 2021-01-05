أول تغريدة من حمد بن جاسم عقب "المصالحة الخليجية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق على أنباء المصالحة الخليجية وإعلان الكويت الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من مساء الاثنين.

أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت. ولا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمسؤول القطري الأسبق على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت. ولا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي".

وتابع قائلا: "ولا يفوتني هنا أن أحيي القيادة والشعب الكويتي الشقيق، سائلاً الله عز وجل أن يرحم فقيدنا الشيخ صباح الأحمد الذي بذل قصارى جهده لآخر لحظه، إلى أن لقي وجه ربه، وهو يحاول رأب الصدع. كما أحيي كذلك أخاه الشيخ نواف الذي واصل هذا الجهد المشكور".

وأضاف: "وأريد أيضاً أن أرفع تحية خاصة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على حكمته وثباته في معالجة هذا الموقف، كما يشرفني أن أشكر الشعب القطري على التفافهم حول القائد وثباتهم، وهذا ليس بالغريب عليهم وعلى تاريخهم وحبهم الأصيل والصادق لبلدهم".

ويذكر أن التليفزيون السعودية أعلن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو حزيران 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.