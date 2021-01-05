دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الثلاثاء، التهنئة إلى قطر بعد الإعلان عن توقيع اتفاق العلا خلال القمة الخليجية الـ41، الذي يهدف إلى إنهاء مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، والتي بدأت عام 2017.

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "مبروك لقطر نجاح مقاومتها الشجاعة للضغط والابتزاز". وأضاف: "إلى جيراننا العرب الآخرين: إيران ليست عدوا ولا تهديدا".

وطالب ظريف بالكف عن سياسة البحث عن "كبش فداء" وتحميل اللوم للآخرين، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفه بـ"الراعي المتهور"، وقال ظريف: "حان الوقت لاتخاذ عرضنا لمنطقة قوية".

ووقع القادة المشاركون في القمة الخليجية، الثلاثاء، اتفاق "بيان العلا" من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، وكانت الدول الأربع قد قطعت علاقاتها مع قطر في منتصف عام 2017 مقدمة عدة أسباب كان في مقدمتها العلاقات بين قطر وإيران.