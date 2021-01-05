إيفانكا ترامب تعلق على "اتفاق العلا" ودور زوجها جاريد كوشنر: إنجاز كبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على "اتفاق العلا"، الذي يهدف إلى حل الأزمة مع قطر، وتم توقيعه خلال القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى دور زوجها جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب في التوصل إلى الاتفاق.

وقالت إيفانكا ترامب، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "السعودية وقطر ودول الخليج الأخرى توقع اتفاقا، بوساطة الولايات المتحدة والكويت، لرأب الصدع الخليجي".

وأضافت أنه "إنجاز كبير" في الشرق الأوسط من فريق دونالد ترامب بقيادة جاريد كوشنر وآفي بيركوفيتش مساعد كبير المستشارين. وتابعت بالقول إن ذلك يأتي بعد "سلسلة اتفاقيات سلام تاريخية في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وحضر جاريد كوشنر جلسة القمة الخليجية في السعودية، فيما أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال افتتاح القمة عن "بالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع" بقيادة الكويت وبمساعي الولايات المتحدة، وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، مضيفا أن هذه الجهود أدت للوصول إلى اتفاق بيان العلا.