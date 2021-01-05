وصول واستقبال رؤساء وقادة الخليج في السعودية

الشرق الأوسط
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مطار العلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدء رؤساء وقادة وفود دول مجلس التعاون الخليجي بالوصول إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الـ41 للمجلس والذي أعلن فيه عن مشاركة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأول مرة منذ الأزمة الخليجية 2017.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فيديو مباشر لوصول القادة ورؤوس الوفود المشاركة في القمة.

وكان الشيخ أحمد الناصر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، قد قال في بيان تليفزيوني، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، وأنه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية.

من جهته أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أن سياسة المملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وقال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية في بلاده "ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

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مطار العلا
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