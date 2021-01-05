اسمع كيف رُحّب بأمير قطر خلال استقبال ولي عهد السعودية له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة وصول أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد إلى العلا في السعودية، واستقبال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان له.

وسط عبارات "يا الله حيه.. نورت #المملكة" #ولي_العهد يرحب بأمير دولة قطر في #مطار_العلا #القمة_الخليجية_في_العلا https://t.co/z0ACVrOIbW

وتداول نشطاء مقطع الفيديو الذي يسمع فيه "يا الله حيه.. نورت المملكة" لحظة نزول أمير قطر من طائرته في مطار العلا على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها المملكة.

وألقى نشطاء الضوء على أسلوب استقبال الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر بالعناق الحار لافتين إلى كسر البروتوكولات المعمول بها خلال جائحة فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19".

وكان ولي العهد السعودي قد أكد في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الاثنين، أن سياسة المملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وقال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية في بلاده "ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها النشطاء:

الامير محمد بن سلمان لـ سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد : . "يا الله حيه.. نورت #المملكة " https://t.co/ECRMK4dvh8

الله حيه ،، الله حيه ،، نورت المملكة .. للقطه للتاريخ بعد غياب الله يحفظك يا بوحمد 🇶🇦❤️ #المصالحة_القطرية_السعودية #القمة_الخليجية_في_العلا https://t.co/4UBbKHMRRB

ترحيب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأخيه سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد في #قمة_العلا: الله حيّه الله حيّه نوّرت المملكة > ونقول في #القمة_الخليجية_في_العلا: تبارك يا خليجنا 🇸🇦🇦🇪🇶🇦🇰🇼🇴🇲🇧🇭 اللهم اجعل 2021 عاماً سعيداً يعم فيه السلام والرخاء على الجميع❤️ https://t.co/TYKfpAdzIz