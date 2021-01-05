اسمع كيف رُحّب بأمير قطر خلال استقبال ولي عهد السعودية له

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
استقبال ولي عهد السعودية لأمير قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة وصول أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد إلى العلا في السعودية، واستقبال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان له.

وتداول نشطاء مقطع الفيديو الذي يسمع فيه "يا الله حيه.. نورت المملكة" لحظة نزول أمير قطر من طائرته في مطار العلا على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها المملكة.

وألقى نشطاء الضوء على أسلوب استقبال الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر بالعناق الحار لافتين إلى كسر البروتوكولات المعمول بها خلال جائحة فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19".

وكان ولي العهد السعودي قد أكد في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الاثنين، أن سياسة المملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وقال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية في بلاده "ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها النشطاء:

شاهد أيضاً
استقبال ولي عهد السعودية لأمير قطر
نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.