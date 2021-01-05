دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت الإعلامية، علا الفارس، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها في محرك البحث غوغل في السعودية، صباح الثلاثاءـ، بعد تغريدات تناولت فيها أنباء التوصل لحل للأزمة الخليجية.

مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين #قطر و #السعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة، نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد

وقالت الفارس في تغريدات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "مبروك للشعوب الخليجية والعربية فتح الأجواء بين قطر والسعودية، خطوة هامة وضرورية على طريق المصالحة، فالشعوب أكثر من تضرر من الأزمة المشؤومة، نسأل الله القدير أن يصلح ذات البين وأن يجمع الشمل لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يجعلها فاتحة خير على المنطقة بأسرها في العام الجديد.."

من الغريب أن يتصدر وسم #علا_الفارس في السعودية المرتبة الأولى بعد أنباء المصالحة الخليجية،🤔 هل هذا بسبب تشوق جمهوري في المملكة لمعرفة ما سأكتب عن التطورات؟ شكرا لاهتمامكم ولمن لم تمر عليه بذاءات الذباب الإلكتروني الذي يواصل حملة التشويه🤭 https://t.co/3mdfpGTPN2

وعقبت الفارس على تصدر اسمها على موقع تويتر، قائلة: "من الغريب أن يتصدر وسم علا الفارس في السعودية المرتبة الأولى بعد أنباء المصالحة الخليجية، هل هذا بسبب تشوق جمهوري في المملكة لمعرفة ما سأكتب عن التطورات؟ شكرا لاهتمامكم ولمن لم تمر عليه بذاءات الذباب الإلكتروني الذي يواصل حملة التشويه".

هل آن للذباب الإلكتروني أن يندثر من حياتنا؟وهل ستكون المصالحة الخليجية كفيلة بالتخلص من مؤامراتهم وفبركاتهم؟ وما مصير من حرضهم وشاركهم بذاءتهم؟ لعلها فرصة حقيقية أن نبدأ عاماً جديداً دون وجودهم،أسئلة منطقية وأمنيات مشروعة لكل من تضرر على مدار هذه السنوات #القمة_الخليجية_الـ41

وفي تغريدة منفصلة أضافت: "هل آن للذباب الإلكتروني أن يندثر من حياتنا؟ وهل ستكون المصالحة الخليجية كفيلة بالتخلص من مؤامراتهم وفبركاتهم؟ وما مصير من حرضهم وشاركهم بذاءتهم؟ لعلها فرصة حقيقية أن نبدأ عاماً جديداً دون وجودهم، أسئلة منطقية وأمنيات مشروعة لكل من تضرر على مدار هذه السنوات".