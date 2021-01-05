"علم قطر" يتصدر تويتر في السعودية

الشرق الأوسط
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شعار دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر وسم حمل اسم "علم قطر" موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وسط تفاعل واسع بين النشطاء على أنباء التوصل إلى حل للأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وبرز من بين ما تداوله النشطاء صور تجمع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في لقاءات سابقة، في حين تداول آخرون حذف قناة روتانا خليجية أغنية "علم قطر" عن يوتيوب فيما وصفت بـ"بادرة حسن نية" بالتزامن مع "المصالحة الخليجية".

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قد قالت، الثلاثاء، إن "سمو أمير البلاد المفدى يغادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم".

ويذكر أن التليفزيون السعودية أعلن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو حزيران 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على هذا الوسم:

 

 

 

 

 

 

 

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شعار دول مجلس التعاون الخليجي
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