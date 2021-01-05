"علم قطر" يتصدر تويتر في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر وسم حمل اسم "علم قطر" موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وسط تفاعل واسع بين النشطاء على أنباء التوصل إلى حل للأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وبرز من بين ما تداوله النشطاء صور تجمع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز في لقاءات سابقة، في حين تداول آخرون حذف قناة روتانا خليجية أغنية "علم قطر" عن يوتيوب فيما وصفت بـ"بادرة حسن نية" بالتزامن مع "المصالحة الخليجية".

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قد قالت، الثلاثاء، إن "سمو أمير البلاد المفدى يغادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم".

ويذكر أن التليفزيون السعودية أعلن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو حزيران 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على هذا الوسم:

مسيرة تعم الدوحة ورفع علم #السعودية في كورنيش الدوحة بعد اعادة العلاقات السعودية القطرية #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح #القمة_الخليجية_الـ41 #قمة_العلا #الامارات #قطر ￼ #فتح_الحدود https://t.co/mWsbIRzjyY

في مبادرة حسن نية طيبة يشكرون عليها .. تم حذف اغنية علم قطر من الحساب الرسمي لقناة روتانا على اليوتيوب .. 🤓 رابط الاغنية .. https://t.co/iGIt4xtVny #المصالحه_الخليجيه https://t.co/v2iBXuM9km

قائد الأمة وحامي حمي مقدساتها مليكنا ووالدنا #خادم_الحرمین_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز دمت لنا عز وفخر ولهم ذل وقهر🤍💚 #قمة_العلا #علم_قطر #القمه_الخليجيه_ال41 #المصالحه_القطريه_السعوديه - https://t.co/kUxpw2RFz3

#المصالحه_القطريه_السعوديه #علم_قطر يامرحبا وهلين بشعب قطر الأوفياء وحنا اخوانا في اول الهجرها وآخرها وان فرقتنا الايام نرجع اقوى من زمان تميم وسيدي سلمان مافكرو في اطلق شنب وسلامتكم ✋❤💚 https://t.co/Ng4ztqL7FC