نشر الثلاثاء ، 05 يناير / كانون الثاني 2021

لحظة توقيع قادة الخليج على بيان العلا بعد افتتاح القمة الخليجية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش القمة الخليجية التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية وبعد توقيع اتفاق "بيان العلا" الذي يهدف إلى حل أزمة قطر مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية بأنه جرى خلال اللقاء بين ولي العهد السعودي وأمير قطر "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اللقاء حضره وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

في غضون ذلك، تداول العديد من المغردين صورة لولي العهد السعودي وأمير قطر في سيارة يقودها الأمير محمد بن سلمان، بعد استقباله للشيخ تميم في محافظة العلا السعودية.

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