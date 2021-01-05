دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الثلاثاء، أن مسيرة التعاون الخليجي تتجدد وتتعزز، وذلك بعد توقيع "بيان العلا"، الذي يهدف إلى حل الأزمة مع قطر خلال القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وأشار الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه على تويتر، إلى أول قمة خليجية استضافها رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قبل 40 عاما.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "في ١٩٨١، قبل أربعين عاماً من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعاً"، وأضاف أن "مسيرة التعاون هي إرث هؤلاء القادة لشعوبهم، واليوم تتعزز المسيرة، وتترسخ الأخوة، وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا".

وتابع الشيخ محمد بن راشد بالقول: "نجدد شكرنا للملكة العربية السعودية رعايتها هذه القمة الناجحة، ونجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون، ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقراراً وأمناً وأماناً وعملاً وإنجازاً سيخدم شعوبنا، ويسهم في استقرار محيطنا".