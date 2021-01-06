وفيات بانقلاب حافلة على متنها 16 مصريا في السعودية.. والخارجية تعقّب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، على حادث انقلاب حافلة على متنها 16 مصريا في المملكة العربية السعودية الأمر الذي أدى لوقوع وفيات.

وقالت الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية بفيسبوك: "في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية.."

وأضافت الخارجية المصرية أن الحافة "على متنها 16 مواطناً مصرياً كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات".

وتابعت قائلة: "هذا، وتواصلت القنصلية العامة فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث. كما تستمر في المتابعة والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم".