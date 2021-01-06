مواصفات السيارة وموقع جولة ولي عهد السعودية وأمير قطر تثيران تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الجولة التي قامها بها على هامش اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء.

وتداول النشطاء تساؤلات منها طراز السيارة التي كان يقودها الأمير محمد بن سلمان وإلى جانبه الشيخ تميم بن حمد، في الصورة التي نشرها بندر الجلعود المصور المرافق لولي العهد، وهي من طراز ليكزس LX بيضاء، وتأتي هذه الفئة من ليكزس بطرازين LX570SS أو LX570BE وكلاهما يتمتع بمحرك من 8 أسطوانات وعصا تحكم من 8 سرعات بقوة تصل إلى 362 حصانا، وفقا للموقع الرسمي للشركة.

وبرز أيضا موقع الجولة، حيث ذكرت صحيفة سبق السعودية في تقرير أن "الصورة التي رُصِدت أثناء اصطحاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في العلا، أظهرت أنها في مدائن صالح، وتحديداً بحسب اللوحة التعريفية من أمام جبل أثلب".

سمو #ولي_العهد يصحب سمو أمير دولة #قطر في جولة على المواقع الأثرية في #العلا. https://t.co/N72BKXw2W1

وأضافت الصحيفة السعودية: "جبل أثلب يقع على الأفق في الشمال الشرقي من موقع مدائن صالح، ويحيط به فضاء واسع، ولهذا الموقع طريق ضيق يسمى (السيق)، ونحت داخل الصخرة صالة كبيرة مفتوحة تُسّمى الديوان، ومحاطة بعمودين وبعض المصطبات الحجرية على الجدران الثلاثة الداخلية، وهذه الغرفة باردة بشكل لطيف إذ تهب النسمات العليلة هناك دوماً، ولأن واجهتها شمالية فلا تدخلها الشمس، ويوحي المكان بشعور عميق بالأمن والهدوء، مما يجعل المكان مهيباً بشكل كبير، ويمنح تسلق جبل أثلب منظراً خلاباً على مدائن صالح".

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، عددا من الصور لجولة ولي العهد وأمير قطر، على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "سمو ولي العهد يصحب سمو أمير دولة قطر في جولة على المواقع الأثرية في العلا".